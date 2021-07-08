С папой под ручку: Кудрявцева запечатлела дочку в костюме цвета Барби на прогулке с Макаровым

Телеведущая успела побывать в горах, а вечером насладилась с наследницей спектаклем на природе.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она брала интервью у многих звезд. Также блондинка часто ведет фестивали и концерты, поэтому поездки для нее — обычное дело. Однако свободное время она посвящает семье. Не так давно знаменитость отметила 50-летие, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Лера счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и воспитывает дочку Марию.

Не так давно Кудрявцева прилетела в Сочи. Она решила привезти наследницу в балетный лагерь. Малышка ходит на занятия, а также успевает проводить время с мамой у бассейна и посещать приотельные дискотеки. 8 июля телеведущая отправилась с мужем в горы. Она поделилась завораживающими кадрами, как гуляет среди облаков. По всей видимости, ребенка они брать не стали в такой сложный поход.

А вот вечером Лера показала, как малышка готовится увидеть ночных животных и насекомых. Она нарядила Марию в спортивный костюм цвета Барби. Серебристые кеды дополнили ее лук.

«Идем искать светлячков», — пояснила телеведущая.

Но оказалось, что в лагере устроили спектакль на природе. На самом деле, Кудрявцева вместе с наследницей наслаждалась представлением. Балерины играли балерины, а потом пара станцевала для публики. Поклонники отмечают, что впервые видят телеведущую такую счастливую. Они также называют блондинку идеальной мамой.

К слову, Лера тоже была облачена в спортивный костюм с розовыми штанами и зеленым худи. Мария резвилась с мамой на природе. А позже телеведущая запечатлела, как Макаров прогуливает с дочкой под руку.

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