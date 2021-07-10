Акцент на щиколотках: Водянова в модном комбинезоне с зауженными брюками предстала на прогулке

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Девушка благодаря профессии объездила весь мир. Теперь она любит проводить время дома с детьми и мужем Антуаном Арно. Модель свои выходные посвящает наследников. У нее есть сын Лукас, дочка Нева и еще один сын Виктор от первого брака. Также вместе с супругом она растит Максима и Романа. При этом она успевает следить за собой, участвовать в модных показах и видеться с друзьями.

Уже больше года Наталья с друзьями занимается новым проектом. Недавно она побывала в Лондоне для его продвижения, а теперь отметилась в Испании. Девушка вместе с друзьями создала соцсеть, с помощью которой люди смогут знакомиться и вдеться. А в другой стране Водянова провела время с девушкой, которая устроила для звезды фотосессию. А потом они устроили морскую прогулку.

Модель предстала в приталенном комбинезоне с принтом. Наряд также дополнил пояс, подчеркнувший талию. Наталья дополнила образ белыми ботинками на толстой подошве. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Она сделала акцент на стройность. К слову, комбинезоне в этом сезоне актуальны. Татьяна Навка, Юлия Барановская и другие звезды носят комбинезоны.

«Поздравляю, моя милая с этим сотрудничеством! Фото мужа», — поделилась девушка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие осыпали Водянову комплиментами. «Красавицы», «Приятный принт», «Какой крутой наряд», «Такая стройняшка», «Виды просто шикарные», «Морской стиль», «Очаровательная», «Вообще не стареете», — прокомментировали пост подписчики.

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