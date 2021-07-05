Платья-пальто, плиссе и корсеты: Водянова со стрижкой пикси продефилировала в нарядах Сергеенко

В этом году знаменитый дизайнер Ульяна Сергеенко сняла фильм с известной моделью в главной роли.

Наталья Водянова уже давно проживает в Париже. В прошлом году она сочеталась браком с миллиардером Антуаном Арно. Они вместе почти десять лет и растят сыновей Максима и Романа. Бизнесмен также тепло относится к детям жены от прошлых отношений — Лукасу, Неве и Виктору. Обычно модель все свободное время проводит дома. Но этим летом она смогла принять участие в нескольких показах мод.

Не так давно Наталья съездила в Италию, где дефилировала на заводе Ferrari. Потом она попала в Лондон, где приняла участие в конференции и погуляла на природе. Теперь девушка снялась в фильме Ульяны Сергеенко. Российский дизайнер решила представить свою новую коллекцию нарядов не на подиуме, а на экране. Водянова стала ее главной моделью и актрисой. Она дефилировала в лесу, а также в поле.

Жене Арно довелось примерить множество ультрамодных образов. Сначала она предстала в сером платье-пальто с поясом и узорами. Изюминкой образа стало то, что девушка была с темными волосами и стрижкой пикси. В поле она дефилировала уже в платье по фигуре с кожаным корсетом. Наталья облачилась и в струящийся наряд пастельного цвета с юбкой плиссе. Черное платье с баской подчеркнуло ее талию, а белоснежное платье с корсетом дополняли атласные перчатки.

Еще одним элегантным образом стало серебристое платье в пол с разрезом. Также в новой коллекции Сергеенко есть наряды с кружевом, платья на запах и другие изделия.

«Коллекция Ulyana Sergeenko осень-зима – 2021/2022 Haute Couture — первая, представленная домом в качестве члена-корреспондента Federation de la Haute Couture et de la Mode. Коллекцию показали как фильм, снятый завораживающей Ренатой Литвиновой с участием Натальи Водяновой в главной роли», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой образов. Многие признались, что все наряды будто были созданы для многодетной модели с идеальной фигурой.

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