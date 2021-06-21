«Очень длинные ноги» Водянова в укороченных джинсах и алых лоферах предстала в Англии

Модель облачилась в лаконичный повседневный образ, украсив шею платком. Она не только посетила особое мероприятие, но и погуляла по полям. Ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

Наталья Водянова все чаще приезжает в Россию. Она успела показать свою родину старшим детям Лукасу, Неве и Виктору. Девушка часто навещает родных, а также видится с друзьями и посещает светские рауты. Однако недавно она посетила Италию, где приняла участие в показе. А вот накануне модель оказалась в Англии. Она посетила мероприятие, в котором пообщалась с друзьями. А потом устроила велопрогулку, насладившись красотой местных полей и лугов.

На этот раз Наталья предпочла изысканному образу повседневный. Она облачилась в белую футболку с принтом бренда своего сына Лукаса, а также укороченные джинсы скинни и алые лоферы. На шею она повязала платок. Модель распустила волосы и сделала неброский макияж. Наряд подчеркнул ее талию и позволил показать тонкие щиколотки. Водянова в 39 лет может похвастаться стройностью, хоть и воспитывает пятерых детей. У нее есть также два сына Максим и Роман от Антуана Арно.

Простой, но женственный образ Натальи понравился ее поклонникам. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Для прогулок на велосипеде прекрасный комплект. Мне очень нравятся крылышки на футболке и завязанный платок. Его маленькие кончики тоже напоминают крылышки бабочек. Мне нравятся лоферы красного цвета, которые отличаются по оттенку отличаются от крыльев бабочки. Укороченные джины визуально добавляют длину ноге. Плюс высокая талия. Со стороны будет казаться, что короткие штанишки, потому что очень длинные ноги. Соответственно, весь силуэт вытягивается. Очень интересный, игривый и стильный образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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