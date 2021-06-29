Акцент на щиколотку: Навка в черном комбинезоне с зауженными брюками пришла на праздник к Киркорову

Татьяна Навка всегда умела подчеркивать свою красоту. Фигуристка зачастую выступает на публике, а также посещает светские рауты. Она обладает стройной фигурой, которую предпочитает подчеркивать. 46-летняя спортсменка не перестает следить за собой. Она недавно приняла участие в фотосессии, представ в непривычных образах. Ее редко можно увидеть в неудачных нарядах. Блондинка делает ставку на женственность.

больше по теме Вытянула силуэт: Навка в модных джинсах с высокой талией и на каблуках предстала на фотосессии Фигуристка примерила непривычный образ для съемки.

В последнее время Навка то путешествует, то готовится к новому ледовому представлению. Однако 29 июня она отправилась в гости к Филиппу Киркорову. Артист устроил грандиозный праздник для своего сына Мартина. Певец решил порадовать мальчика в день рождения. Он позвал гостей на банкет. В его особняке были расставлены столы, все украсили шарами в футбольной тематике.

Татьяна для такого случая выбрала элегантный образ. К слову, комбинезоны стали трендом сезона. На днях в похожем образе отметилась Валерия. Она облачилась в черные комбинезон с зауженными брюками, который дополняла блузка на запах золотого цвета. Туфли на каблуке зрительно вытянули силуэт. Фигуристка сделала акцент на тонких щиколотках. Она встретила певицу Жасмин, а также Валерию.

«С днем рождения прекрасного мальчика! Пусть растет счастливым, здоровым, на радость папе!» — поздравила Навка именинника.

Кульминацией праздника стал торт, украшенный кубком, а также портретом аргентинского футболиста Лионеля Месси. Гости спели для Мартина. рядом с ним была сестра Алла-Виктория. Мальчик вел себя скромно. К слову, поздравить его пришел и Саша Плющенко, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

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