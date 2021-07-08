Вместе с дочками и сыновьями: Навка в белоснежном платье позировала с Песковыми на море

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. В свое время она покоряла лед в разных странах. Теперь она создает красочные ледовые шоу для публики. Спортсменка успевает тренировать юных фигуристов, путешествовать и заниматься домашними делами. Уже почти шесть лет она счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У них подрастает дочка Надежда, которая занимается фигурным катанием.

Отметим, что у Навки есть также дочка Саша Жулина от первого брака с чемпиона мира в танцах на льду Александром Жулиным. У пресс-секретаря президента РФ также есть дети от прошлых отношений: 31-летний Николай, 23-летняя Елизавета, а также сыновья Мик и Дени. Обычно супруги редко делятся семейными фото, но 8 июля, в День семьи, любви и верности, они решили сделать исключение.

Татьяна поделилась кадрами, сделанными в Сочи в день свадьбы с возлюбленным. В кадре она в белоснежном платье бежит по побережью. Рядом с ней счастливый Песков.

А на втором фото пара позирует на берегу уже со всеми детьми, когда они отдыхали на курорте. Рядом с ними расположилась дочка Надя, а также наследница фигуристки Саша и все наследники Дмитрия Сергеевича. Семья облачилась в белоснежные наряды.

«Кроме всего прочего, ищите того человека, с которым у вас общее чувство юмора, оно помогает не только жить, но и справляться со всеми трудностями! Берегите, цените и любите друг друга! С Днем семьи, любви и верности!» — написала Навка.

Поклонники восхитились редкими кадрами. «Классное фото. Вы такая счастливая», «Боже, вторая фотка чудесная! Надо же так собрать семью!», «Вы правильно заметили: чувство юмора общее — это самое важное в отношениях», «Загорелые, красивые», «Вот оно, счастье», — прокомментировали пост подписчики.

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