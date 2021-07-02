Скрыла идеальную талию: Навка в укороченных брюках и вязаной накидке в пол появилась на публике в Сочи

Фигуристка представила обновленное шоу «Руслан и Людмила». Она в монохромном наряде вышла на лед. Образ звезды оценила стилист Мария Хомякова.

Татьяна Навка в последнее время редко находит время на отдых. Спортсменка даже летом много работает. На этот раз она несколько месяцев готовила обновленное ледовое шоу «Руслан и Людмила». При этом фигуристка успевала ездить на фотосессии, где представала в непривычных образах, а также побывала на вечеринке у Филиппа Киркорова, где отметилась в черном эффектном комбинезоне. А теперь она приехала в Сочи, где даст несколько выступлений.

«Меня переполняют эмоции от гордости до радости, что мой первый проект, которому уже пятый год, все так же популярен и интересен зрителю!» — отметила звезда.

Навка вышла на лед, чтобы поприветствовать зрителей, в монохромном образе. Она облачилась в укороченные узкие брюки и приталенную рубашку без воротника. Лук дополнили эффектная вязаная накидка в пол и мюли на каблуке. Серьги с бриллиантами блестели в ее ушах.

Поклонники восхитились белоснежным образом Татьяны. Многие отметили, что она выглядит еще краше, чем обычно. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Мария Хомякова. Она нашла изъяны в образе.

«В данном случае образ является больше сценическим и направлен на то, чтобы показать историю. Татьяна находится на льду, и ее можно описать как „Снежную королеву“. Угловатость костюма, теплая вязаная накидка, имитирующая снег — все это поддерживает идею образа. Конечно, этот образ уместен как сценический, а в повседневной носке выглядел бы не столь уместным. Исходя из цветотипа, сценический образ можно было бы сделать более ярким, а прическу — более гладкой. Как можно усилить образ? Заменить ворот костюма на стойку или силуэт смокинга. Он бы сделал вид более строгим. Или приталенный жакет с ремнем, который подчеркнет идеальную талию», — рассказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Окончила Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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