«Невероятная»: Татьяна Навка в платье на запах сливочного цвета появилась на торжестве

Татьяна Навка в последнее время много работает. Она не скрывает, что любит кататься на льду и дарить красочные представления публике. Девушка решила обновить шоу «Руслан и Людмила», а также она недавно начала подготовку в новой постановке «Лебединое озеро». Спортсменка съездила в Сочи, где стартовали ее гастроли с коллективом. Однако 4 июля она провела вечер на свадьбе у друзей. Олимпийская чемпионка вышла в свет с Дмитрием Песковым и дочкой от прошлых отношений, Александрой.

В соцсети Навка поделилась кадрами, на которых красовалась с мужем. В числе приглашенных было много звезд, даже поп-король Филипп Киркоров. Для такого особенного дня супруг фигуристки облачился в брюки и белоснежную рубашку. А вот сама спортсменка выбрала очень элегантный образ. Она облачилась в платье на запах сливочного цвета с поясом, который подчеркнул ее осиную талию. Нежный макияж и прямые волосы дополнили образ.

На торжестве Татьяна встретила одну из самых известных бизнесвумен — Светлану Ермолову. Они сделали совместное фото на террасе. При этом женщина одарила комплиментами звезду.

«Моя невероятная, Танюшка, я тебя очень люблю. Мы с тобой одной крови. Я рада тебя видеть всегда и везде», — заявила она.

А поклонники признались, что наряд омолодил Навку. Многие осыпали ее комплиментами. «Две красивые и успешные девушки!», «Татьяна стала такой юной с этим макияжем и платьем цвета сливок», «Две красотки», «Вечер точно удался», «Наряд у Татьяны роскошный», — прокомментировали пост подписчики.

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