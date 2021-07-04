Словно сверстницы: 46-летняя Навка в «цыганской» шали поверх белого жакета позировала с красавицей-дочкой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду намекнула, что они едут на свадьбу.

Татьяна Навка очень гордится своими красавицами-дочками. У олимпийской чемпионки в танцах на льду есть взрослая 21-летняя дочка Саша Жулина, которая пробует себя в качестве сольной вокалистки. Также спортсменка воспитывает шестилетнюю дочку Надю от Дмитрия Пескова. Девочка учит сразу три иностранных языка: французский, китайский и английский. Кроме того, вместе с фигуристкой Алиной Загитовой наследница чемпионки дебютировала в ледовой постановке Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

На свежем снимке в Instagram Татьяна Навка позировала с дочкой Сашей Жулиной. Мама и дочь выглядят рядом скорее как сверстницы-подружки. Фигуристка намекнула, что с наследницей они едут на свадьбу. В кадре олимпийская чемпионка позировала в кипенно-белом жакете, накинув поверх своего элегантного одеяния «цыганскую» шаль. Изюминкой образа спортсменки стала прическа — гладкие локоны на прямой пробор. Особое внимание Татьяна уделила макияжу, сделав акцент на губах алой помадой. А глаза фигуристка подчеркнула тенями в технике смоки-айс.

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