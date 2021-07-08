СМИ: Элджея лишили водительских прав на полтора года

Теперь рэперу нельзя садиться за руль крутых машин, о которых он сочиняет песни.

Езда в нетрезвом виде все-таки обернулась для рэпера Элджея лишением водительских прав. Суд, на заседания которого 26-летний артист не очень-то стремился, рассмотрел дело об остановке звезды сотрудниками ДПС и вынес свой вердикт.

Как передает интернет-канал Mash, исполнителя лишили прав на год и семь месяцев и обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Хотя это, наверняка, небольшая сумма для музыканта, который хотел «решить вопрос на месте», предлагая полицейским сотни тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел в Москве в ночь на 26 мая, когда Элджей и его жена Настя Ивлеева возвращались домой из клуба на автомобиле BMW i8. На посту ДТП звездных супругов остановили стражи порядка, у которых трезвость находившегося за рулем рэпера вызвала подозрения. От освидетельствования молодой человек отказался.

Добавим, что в последние месяцы еще ходят слухи о том, что артист и его жена-блогер уже не вместе.

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