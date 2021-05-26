Забрали права и вызовут в суд: пьяного Элджея остановили на посту ДПС

Ночь 26 мая Элджею и Насте Ивлеевой запомнится надолго. Не потому что пара провела ее часть в московском клубе, а потому что артист больше не будет рассекать по столичным дорогам на своем BMW i8. Во всяком случае, в качестве водителя. Все дело в том, что во время возвращения супругов из увеселительного заведения в свой загородный дом, их автомобиль остановили на посту ДПС для проверки. Оказалось, что 26-летний Алексей Узенюк, который управлял купе, был пьян.

«Около двух ночи его привезли на освидетельствование, от которого он отказался», — пишет «Комсомольская правда».

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Ни с правами, ни с машиной Элджей прощаться не хотел, поэтому начал звонить друзьям. Через некоторое время приехал близкий товарищ музыканта с крупной суммой денег. Сотрудникам ГИБДД предлагали 300 тысяч рублей, затем 500, а после и вовсе 700, но это не дало никакого результата. На музыканта составили протокол за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, забрали права и скоро вызовут в суд. Автомобиль отогнал домой тот самый друг, который приезжал на помощь.

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