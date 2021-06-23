Элджей проигнорировал суд, где его должны лишить водительских прав

Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, проигнорировал судебное заседание, где его могут лишить водительских прав. Молодого человека ждали 23 июня в судебном участке №160 района Покровское-Стрешнево в Москве, но ни сам исполнитель, ни его представитель не явились на заседание, сообщает сайт mk.ru.

Судя по всему, звезды решили поставить точку в отношениях.

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Гаишники остановили иномарку 26-летнего Алексея Узенюка в конце мая на одном из постов ДПС на проспекте Маршала Жукова. Вместе с Элджем в машине была Настя Ивлеева, его жена. Пара возвращалась домой из ночного клуба.

Машина двигалась по крайней левой полосе, но полицейские все же решили притормозить BMW i8 для проверки. Как только Элджей остановился и показал документы, сотрудники поняли — молодой человек не трезв. От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения рэпер отказался.

По некоторым данным, чтобы решить вопрос на месте инспекторам предлагали 300 тысяч рублей, а затем сумма выросла до 700 тысяч рублей, но нарушать закон стражи порядка не стали.

На Узенюка был составлен протокол, который дошел до суда. Ему грозит крупный штраф.

Обычно только за отказ от медосвидетельствования суды назначают штраф в 30 тысяч рублей. За это же нарушение лишают водительских прав на срок до полутора лет.

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