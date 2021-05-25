Сказке конец: Ивлеева съехала от Элджея в отдельную квартиру и перестала носить обручальное кольцо

В окружении блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой сообщили, что она решила съехать от своего мужа, рэпера Элджея, и пожить отдельно от него. Кроме того, девушка перестала носить в последнее время обручальное кольцо.

Первые слухи о разладе в семье звезд появились месяц назад. На данный момент известно, что музыкант обитает в загородном особняке пары, а Ивлеева сняла квартиру в центре Москвы в районе Патриарших прудов. Аренда апартаментов размером в 128 квадратных метров обходится ей в 210 тысяч рублей в месяц.

В комментариях пользователи активно обсуждают, что стало причиной разлада в семье. Некоторые считают, что Ивлеева и Элджей еще помирятся, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Настя Ивлеева и Элджей вместе с 2019 года. Многие сразу говорили, что этот брак долго не продержится. Даже их друзья отмечали, что они очень разные по характеру люди. Однако парочка долго баловала друг друга шикарными подарками, показывая идиллию в отношениях, поэтому разлад в семье для их поклонников стал крайне неожиданным.

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