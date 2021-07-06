Ани Лорак в силуэтном платье миди с открытыми плечами и на шпильках вышла на улицу Киева

Ани Лорак обычно много путешествует. Однако в прошлом году она предпочитала отдыхать с дочкой Софией в Греции. Позже певица вернулась к активной работе. Она выпустила новый хит, а также приняла участие в разных мероприятиях. Недавно певица выступила на фестивале «Жара». Каждый раз она появлялась на публике в роскошных образах. Артистка давно научилась подбирать женственные наряды.

А накануне Лорак улетела с дочкой из страны. Она была замечена в аэропорту. Как оказалось, певица прилетела в родной Киев. Первым делом девушка отправилась на примерку новых луков и фотосессию. Сначала она была в джинсах и футболке оверсайз. А позже певица вышла на улицу уже в более элегантном аутфите. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) запечатлелась на прогулке в силуэтном платье миди черного цвета с открытыми плечами, босоножках-вьетнамках на каблуке и солнцезащитных очках.

«Город вдохновения! Мы снова готовим бомбу в турборежиме», — заявила девушка.

Поклонники всегда радуются, когда Лорак прилетает в Киев. На этот раз многие были впечатлены ее женственным образом осыпали комплиментами. «Какая стильная! Вы сказали, что совсем скоро скажете название нового грядущего альбома», «Очень красивая! Ждем ваших сюрпризов», «Невероятная красотка. Вам очень идет этот цвет и платье!», «Ух ты, просто красавица, она должна носить такие вещи чаще, ей так идет», «Каролиночка! Вы королева красоты и таланта», — прокомментировали пост подписчики.

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