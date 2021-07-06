«Идеально вписались»: Рудковская в белоснежном платье с пышной юбкой и косухе пришла на показ Chanel

Яна Рудковская давно стала одной из самых известных светских львиц и модниц в Москве. Она живет в роскошном особняке, который обставила дорогостояще мебелью. А в ее просторной гардеробной хранят люксовые наряды, сумки, обувь и аксессуары. даже ее сын Саша и малыш Арсений, которому нет и года, носят брендовые наряды. Из-за пандемии в прошлом году блондинка несколько месяцев провела дома, но теперь она наверстывает упущенное.

Этим летом Яне захотелось путешествовать. Она уже отдохнула в Сент-Тропе и посетила светский обед в Монако. На днях продюсер Димы Билана приехала в Париж. Там стартовала Неделя высокой моды, поэтому теперь каждый вечер она выходит в свет. Накануне жена Евгения Плющенко посетила показ Dior, надев сказочное платье нюдового цвета. А 6 июля она отправилась на показ еще одного любимого бренда Chanel.

На этот раз Яна облачилась в белоснежное платье с пышной юбкой длины миди. Многослойный наряд дополнила кожаная косуха и двухцветные туфли. Образ завершила сумочка в виде шара. Сначала светская львица прогулялась по Парижу, а потом оказалась в музее, где прошел показ.

«Я влюблена в свою Высокую моду Chanel look — черно-белая палитра и ленты в моем наряде идеально вписались в коллекцию Fall21 . Это то, что я называю пониманием задания», — похвасталась звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Рудковская. Многие осыпали ее комплиментами. «Wow!!! На всех мировых обложках!», «Какой красивый образ. Какая юбка…. глаз не оторвать», «Вау, очень стильно!», «Ты помолодела или необычная камера», «Шикарный образ!», «Прям кукла», — прокомментировали пост подписчики.

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