«Как красиво»: Рудковская в мерцающем платье в пол пудрового цвета посетила показ Dior в Париже

Жена Евгения Плющенко стала одной из гостей на Неделе высокой моды во Франции.

Яна Рудковская уже давно живет в браке с Евгением Плющенко. Блондинка не скрывает, что привыкла к роскошной жизни. Она покупает раритетную мебель, посуду из фарфора и носит люксовые наряды. Во время пандемии продюсер Димы Билана хвасталась своей гардеробной и коллекцией сумок. А в этом году блондинка возобновила поездки в Европу. Недавно она отдохнула в Сен-Тропе, а потом побывала на светском обеде в Монако.

А 5 июля Яна уже приехала в Париж. Она не могла пропустить Неделю высокой моды. Жена Плющенко подобрала себе сказочный образ для посещения модного показа Dior. Она вышла в свет в струящемся платье макси пудрового цвета с мерцающей вышивкой. Наряд из шифона дополнили пояс, туфли-лодочки и кремовая сумка-седло. Рудковская завила локоны и сделала нежный макияж, подчеркнувший ее природную красоту.

«Мечтай с Dior», — написала она.

Не только поклонники, но и друзья оценили ее лук. Яна подчеркнула свою осиную талию. «Как красиво», — призналась Елена Кулецкая. «Платье произведение искусств!!! И Вам оочень красиво», «Вау, нереальная красота», «Обворожительная леди, волшебное платье!», «Не платье, а мечта. Невероятно красивое «Просто ослепительное! Вам невероятно идет», «Феерично», — прокомментировали пост подписчики.

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