«Невероятная красота»: Рудковская в струящемся платье в пол посетила номер Грейс Келли в Монако

Жена Евгения Плющенко приехала в маленькую, но красивую страну, где разместилась в лучшем отеле и посетила ужин Louis Vuitton.

Яна Рудковская не скрывает, что для нее путешествия — отдельная любовь. До пандемии она регулярно ездила на модные показы в другие страны. Однако лишь недавно жена Евгения Плющенко возобновила поездки за границу. Она уже отдохнула с семьей на Мальдивах. А теперь светская львица оставила дома сына Александра и малыша Арсения, чтобы провести время на презентациях и показах во Франции.

Несколько дней Яна наслаждалась теплой погодой в Сен-Тропе. Потом она посетила столицу парфюмерии, где пообедала в компании Жака Кавалье-Белльтрюд. А теперь жена фигуриста приехала в Монако. Она снова намерена посетить презентацию ювелирных украшений. Но для начала звездный продюсер отправилась в лучший отель и посетила номер, где жила Грейс Келли. Там прошла вечеринка, а позже и светский ужин Louis Vuitton.

Рудковская предстала в струящемся платье макси нежно-кремового цвета с принтом polka dot — мелкий горох. Прозрачные туфли Золушки дополнили ее лук. Она покрасовалась перед знаменитым казино, а также показала роскошный вид из отеля.

«Привет, Монако», — заявила звезда. «Вид на Монако и самое знаменитое казино в мире. Самый красивый номер Грейс Келли. Конечно, невероятная красота», — похвасталась она.

А вот поклонники оценили образ Яны. Многие восхитились нежным нарядом. «Красавица», — отметила Виктория Боня. «Шикарное платье Яна, невероятно красиво выглядите», «Как женщины красивы в платьях!», «Какой красивый образ», «Ухоженная женщина прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.

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