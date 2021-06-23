Летняя леди Dior: Яна Рудковская в струящемся платье макси с поясом устроила фотосессию в саду

Яна Рудковская всегда любила все делать с размахом. После того, как продюсер стала женой Евгения Плющенко, она начала собирать сундуки Louis Vuitton. А теперь у нее целая гардеробная люксовых нарядов, обуви и аксессуаров. К тому же, блондинка все делает с изыском. Она сервирует стол для каждого завтрака. А на днях жена фигуристка устроила обед в саду в честь крестин сына Арсения, сделав не только красивый декор, но и подобрав в едином цвете даже посуду.

А теперь Яна наслаждается летними дня. 23 июня она устроила фотосессию в своем саду. На этот раз продюсер позировала среди цветов и деревьев. Супруга Плющенко облачилась в платье макси Dior из струящейся ткани радужных оттенков. Наряд она дополнила голубым поясом, сделав визуально талию еще уже. Рудковская дополнили миниатюрной сумкой небесного цвета. Платье с открытой спиной подчеркнуло только достоинства блондинки.

«Любители мини-сумок предупреждают», — написала она.

Не исключено, что Яна принарядилась для фестиваля «Жара», который стартовал в этот день. Однако она решила похвастаться образом. Поклонники оценили выбор звезды. «Вы прелестны Яна. Как и ваши наряды», «Вы всегда великолепно выглядите», «Какое шикарное платье на вас», «Вау, как шикарно, прям радужная», «Какая яркая, стильная и красивая», «Вы просто неотразима», — прокомментировали пост подписчики.

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