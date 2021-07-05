«Вечерняя Пенза»: Павел Воля прогулялся по улицам родного города с детьми

Павел Воля никогда не скрывал, что родился в Пензе и является учителем русского языка по образованию. Однако ему удалось стать успешным юмористом. Благодаря шоу «Comedy Club» он стал знаменит. Уже почти восемь лет артист счастлив с Ляйсан Утяшевой. Пара растит двоих детей: дочку Софию и сына Роберта. Обычно они всегда берут наследников с собой в поездки. Однако их лица до недавнего времени супруги прятали.

Накануне Утяшева делилась кадрами из бутика. Она устроила шоппинг. А вот ее муж, по всей видимости, уехал из Москвы. Он решил показать детям свой родной город. В соцсети юморист опубликовал видео, на котором гуляет с ними по знакомым улицам. Он также покатал их на качелях уже на закате. Восьмилетний Роберт и шестилетняя София оделись в одинаковые толстовки с принтом. Стиль family look любят в звездной семье.

«Вечерняя Пенза», — написал Воля.

Поклонников умилили трогательные кадры. Одни назвали артиста идеальным папой, а другие удивились тому, как подросли его дети с Ляйсан. «Красиво и атмосферно», «Красота, как в нашем детстве», «Это же София и Роберт!», «Такие классные», «Вы приехали в гости? Пенза наш город», «Как мило, что папа показывает детям свой город», «Роберт такой красавец», «Просто идеальные дети у вас», — прокомментировали пост подписчики.

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