Сын — копия папы: Утяшева запечатлела, как Воля веселится с подросшими детьми дома

Ляйсан Утяшева уже почти девять лет счастлива в браке с Павлом Волей. Юморист теперь часто делится семейными историями во время своих выступлений в шоу Comedy Club. У пары подрастают дети: шестилетняя София и восьмилетний Роберт. Первое время они скрывали лица наследников. Но в последние годы супруги все чаще показывают малышей. Накануне телеведущая устроила праздник в честь своего дня рождения. Она весь вечер провела на природе, получая подарки и общаясь с друзьями.

А вот утро у Утяшевой выдалась по-настоящему семейным. Девушка обнаружила, что ее муж веселится с детьми. Сначала Роберт и София прыгали на простынях одни. Но Воля решил к ним присоединился. Примечательно, что сын почти перерос отца. Подросла и дочка юмориста.

«Любимое развлечение», — призналась Ляйсан.

Сама она прыгать не стала. После праздника телеведущая долго разбирала подарки и расставляла цветы по вазам. Однако дети и муж ее умилили.

Поклонники тоже пришли в восторг от семейных кадров. Многие отметили, что Воля — прекрасный папа, которому можно только позавидовать. Другие заметили, что Роберт стал больше походить на отца. «Какие милые», «Моменты счастья», «А сын-то в папу пошел», «Как быстро растут», «Очень хорошенькие», «Дети прелестные», «Дочка в маму пошла, а сынок в папу», «Лучшее развлечение», — прокомментировали кадры подписчики.

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