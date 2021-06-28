«Лучшее, что случилось со мной»: Павел Воля трогательно поздравил жену с днем рождения

Ведущий Comedy Club трогательно поздравил свою жену Ляйсан Утяшеву с 36-летием, обратившись к ней в личном блоге. Пара состоит в законных отношениях с 2012 года, воспитывает двух детей, сына Роберта и дочь Софию, но при этом продолжает радовать поклонников теплотой своего союза.

«Самая лучшая девушка на свете, с днем рождения! Сегодня без стихов, скажу просто от души. Именинница, как же с тобой хорошо, как дружно, весело, интересно! Каждый день что-то новое. Каждый день ты сама какая-то новая. Спасибо тебе за каждую секундочку, за каждое мгновение, когда мы смеемся, куда-то едем, что-то придумываем или просто валяемся в кровати. Твой звонкий смех — самая лучшая музыка. Твой взгляд — самая лучшая картина. Ты — лучшее, что случилось со мной. Спасибо тебе за все. Будь счастлива! А я сделаю все, чтобы так и было! Люблю тебя. Остальное скажу на ушко лично. С днем рождения, моя птица! Лети! Я лечу рядом», — написал артист в Instagram.

Многие поклонники спортсменки тоже обратились к своей любимице в Сети.

«Прекрасная в любом возрасте. Как же я люблю на вас смотреть», «С днем рождения, Ляйсан! Пусть всегда так сияют ваши глаза!», «Вы с каждым днем моложе и притягательней, так держать! Еще лет 40, а там можно и расслабиться», «Самая обаятельная и привлекательная. Поздравляю», — написали люди в комментариях личного блога Утяшевой.

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