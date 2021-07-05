«Безумно женственно»: Ляйсан Утяшева облачилась в платье-сорочку из шелка и мандариновый жакет

Ляйсан Утяшева в свое время была гимнасткой и производила фурор на соревнованиях. Но после завершения карьеры в спорте она стала телеведущей. Девушка уверена, что находится в начале своей карьеры на ТВ. Ее активно поддерживает муж Павел Воля. Все свободное время они проводят вместе. А когда светской львице нужно отправится на какое-то мероприятие, юморист с радостью сидит с детьми.

За последние годы Ляйсан сильно преобразилась. Она регулярно меняет прическу, а ее фигура остается такой же стройной, как и в юности. Телеведущая с наступлением лета неустанно пополняет гардероб. Накануне она отправилась в бутик Олеси Шиповской. Там девушка примерила платье-сорочку из шелка мандаринового цвета. Наряд длины мидакси она дополнила сначала голубым жакетом, а потом насыщенно-оранжевым.

«Ляся красивая», — отметила хозяйка бутика. «Я больше не могу. Можешь закончить производство своих модных вещей?» — в шутку заявила жена Воли.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Другие посчитали образ незавершенным. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Екатерина Клинова. Она решила, что звезда прогадала с обувью.

«Ляйсан всегда яркая, всегда свежая и всегда необычная. И это платье-комбинация на ней выглядит безумно женственно и привлекательно. Однако я бы предложила другую обувь, желательно шпильки. И жакет более приталенный. Это смотрелось бы более притягательно и соблазнительно….» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист. Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: Высшая школа стилистики, дизайна и технологии г. Москва. Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

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