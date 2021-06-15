«На заводе Ferrari»: Водянова в тренче цвета серебра приняла участие в модном показе в Маранелло

Наталья Водянова давно живет во Франции. Там в просторном особняке она проводит время с мужем Антуаном Арно и пятью детьми. Этой весной девушка несколько раз приезжала в Россию. Она успела навестить свою маму и бабушку, а также помочь сыну Лукасу в запуске его бренда обуви и одежды. К слову, сама модель успела для многих поклонников стать иконой стиля. Однако она крайне редко участвует в модных показах в последние годы.

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Как оказалось, на днях Водянова побывала в Италии. Она согласилась принять участие в первом показе Ferrari, который прошел в Маранелло. На шоу появилось множество гостей. Это одно из первых массовых мероприятий, которые там провели после начала пандемии. Однако белых зон в Италии становится все больше. Наталья вышла на подиум в тренче цвета серебра и белоснежной рубашке с шортами. Ее образ дополняла объемная прическа, а также алая помада.

Креативный директор Рокко Янноне создал разные образы: от костюмов и галстуков с логотипами, до нарядов в белом, алом и коричневом цвете, который свойственен обивке автомобилей. Ранее Рокко десять лет работал в Giorgio Armani, а затем занимался Pal Zileri. Водянова продефилировала по подиуму и произвела впечатление на публику.

«Вчера закрытие шоу Ferraristyle от Roccos rules на заводе Ferrari в Маранелло», — поделилась она.

После завершения показа модель с радостью пообщалась с гостями. Она также насладилась приятным ужином на природе. Тогда Водянова уже позировала на камеру в белоснежной рубашке.

Поклонники восхитились красотой многодетной мамы. «Роскошно. Браво! Как по Чехову: „В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и душа, и одежда, и мысли!“ Это про вас! Вами ваши дети могут гордиться!», «Прекрасная, как всегда. Такая естественность, какой могли бы позавидовать многие блогеры, не только актеры, но даже и эксперты», «Невероятная красота», «Вот это ноги», — прокомментировали пост подписчики.

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