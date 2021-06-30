«Потрясающе смотрится»: Водянова похвасталась сервировкой стола с российским фарфором

Наталья Водянова уже давно живет во Франции. Российская модель стала одной из самых известных девушек в мире. Она очаровала миллиардера Антуана Арно, когда уже была с тремя детьми от первого брака. Спустя девять лет отношений влюбленные поженились. У них теперь подрастают общие сыновья Максим и Роман. Однако бизнесмен прекрасно ладит со старшими наследниками жены. Модель, в свою очередь, успевает путешествовать, работать и посещать разные мероприятия.

Не так давно Водянова приезжала в Россию. Она также приняла участие в модном показе в Италии. А на днях девушка провела время в Лондоне, где посетила баню и устроила прогулку на природе. По всей видимости, модель успела вернуться домой. Она приняла гостей в своем парижском особняке. На этот раз Наталья похвасталась изысканно сервировкой стола. Пока гости любовались ее котом, на столе появились закуски, принесенные на деревянной дощечке, а также салат с зеленью, роллы и другие блюда. Она предпочла подать все в яркой посуде, которая уместно смотрелась на деревянном столике.

А вот на веранде прошло чаепитие. Водянова достала яркий чайник, в котором заварила чай. Чашки с блюдцами в розовых, мятных и золотых тонах вскоре наполнились напитками. Модель нарезала свежих фруктов, которые по цвету сочетались с сервировкой стола.

«Российский фарфор потрясающе смотрится в Париже», — признались друзья девушки.

Поклонники тоже оценили старания Натальи. Многие одарили ее комплиментами за гостеприимство. Другие отметили, что в красоте подачи блюд она может дать фору Яне Рудковской.

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