Кудрявцева показала, как двухлетняя дочка в бархатном костюме цвета баклажана резвится в Сочи

Мария Макарова проводит лето в детском балетном лагере. Порой ее маме приходится идти на хитрости, чтобы девочка ее слушалась.

Лера Кудрявцева не так давно отметила годовщину отношений с Игорем Макаровым. Она живет в загородном доме с молодым хоккеистом. Они растят дочку Марию. Также у телеведущей есть сын Жан от первого брака и внук Лев. Блондинка любит проводить время с родными. Неудивительно, что свой отпуск она проводит не на Мальдивах, а в Сочи, так как привезла туда свою наследницу, чтобы девочка ходила в балетный лагерь.

Если днем Мария ходит на занятия, то вечером гуляет с родителями и танцует на дискотеках. 50-летняя Кудрявцева тоже не упускает возможности развеяться. На днях она в платье мидакси в цветочек потанцевала с наследницей и показала идиллию с мужем. А теперь телеведущая запечатлела дочку, которая уже проявляет свой характер. Во время обеда она ела суп ложкой, а также салат, но делала это неохотно.

«Смотри, а то будешь говорить, что не съела», — заявила кроха маме. «Ничего себе, ест! Вообще! Еще поди салат съест сейчас», — ответила Кудрявцева.

В итоге Мария хорошо поела. Благодаря резиновому слюнявчику, она не запачкалась. А позже телеведущая показала, как малышка бежит по коридору в отеле. Девочка предстала в бархатном спортивном костюме цвета баклажана. Она бегала и резвилась. Примечательно, что сама Лера тоже любит носить плюшевые спортивные костюмы. Поклонников умилило, что девочка одевается под стать маме.

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