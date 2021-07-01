Лера Кудрявцева: «Митя Фомин заговорил о детях»

3 июля в 21:00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет певец Митя Фомин. Певец расскажет, почему променял карьеру врача на шоу-бизнес, чем занимался в Америке и как справился со смертельно опасной зависимостью.

Мите Фомину 47 лет, однако выглядит он таким же свежим, как в юности. Нет, серьезно! Глядя на Митю и беседуя с ним, я чувствовала себя словно в нулевых, когда появилась группа Hi-Fi. В харизматичного Митю девчонки влюблялись пачками и даже не подозревали, что поет он не сам – продюсер группы предпочитал исполнять хиты самостоятельно, а Митя их «анимировал».

Однако путь на сцену долог и тернист, и в группу Hi-Fi юноша, который вообще-то учился на врача, попал далеко не сразу. Сначала Мите, у которого не было ни средств, ни опыта, ни полезных знакомств, пришлось подрабатывать в самых разных сферах. Например, попробовать себя в роли массажиста. Конечно, подвоха он не ожидал, поэтому непристойное предложение прозвучало как гром среди ясного неба.

— И тут я понял, что от меня хотят секса! – смеется он, вспоминая те времена.

А какие у Мити руки! Мм! Он прямо в студии размял мне плечи, и я почувствовала, как расслабляюсь. Массажист из него получился бы великолепный, это я теперь точно знаю. Но для этой, хоть и замечательной, профессии Митя слишком яркий, слишком творческий и неугомонный. Шоу-бизнес словно ждал Митиного появления – и наконец дождался.

Неудивительно, что на Фомина достаточно быстро по меркам шоу-бизнеса свалилась популярность. Причем там быстро, что он не успел к ней подготовиться. А потом понеслось: съемки клипов, гастроли, снова съемки – и так по кругу.

Сцена требует не только таланта, но и безупречного внешнего вида. Как от женщин, так и от мужчин. Когда Митя понял, что молодость не вечна, он серьезно взялся за себя.

— Такое ощущение, что тебя прострачивают на швейной машинке, – описывает он одну из болезненных бьюти-процедур.

Шоу-бизнес, как и красота, требует жертв. Часто психика артиста не справляется со всеми соблазнами, которые он готовит, и человек пускается во все тяжкие. Например, впадает в зависимость, которая может стоить ему жизни…

— Это было страшно! – вспоминает Митя. – Я видел чертей!

Зависимость Мите удалось побороть – он сильный человек. Мы знакомы давно, и я о знаю о чем говорю. Но даже очень сильная личная не может сдержать слез, когда речь заходит о страшных потерях…

— Когда приезжаешь в дом и видишь: остановлены часы, занавешено зеркало – ты взрослеешь, – не скрывая слез, делится своей болью Митя.

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