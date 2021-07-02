«Держитесь»: Кудрявцева запечатлела двухлетнюю дочку в шифоновой юбке в балетном лагере

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. На ее глазах выросли многие артисты. Она не раз брала интервью у именитых певцов и актеров. А вот сама телеведущая редко рассказывает о личной жизни. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает двухлетняя дочка Мария. Во время съемок блондинка всегда скучает по наследнице, но недавно она взяла отпуск и уехала с семьей.

Теперь Лера проводит время в Сочи с мужем и дочкой. Она привезла Марию в летний лагерь от балетной школы Егора Симачева. Не успели они разместиться в новом месте, как девочка отправилась на свое первое занятие. Юная балерина отметилась в шифоновой юбке и желтом костюмчике. Она следила за преподавательницей и повторяла за ней движения. И хоть раньше телеведущая называла дочку стеснительной, кроха вела себя уверенно.

«Ну все, Николай Цискаридзе и Анастасия Волочкова, держитесь! Балет», — написала Кудрявцева.

Поклонников умили видео с Марией Макаровой. «Какие милые пупсики, мне бы одну такую. Три сына есть, надо дочку», «Дети играют, не понимают, что происходит и зачем это все», «Обожаю эту девочку, Машенька, прелестный ребенок», «Сладкая девочка», «Милота зашкаливает!», «Детки-конфетки. Такие красивые, а своих так и не хочу. Что со мной не так?», «Лерочка, ваша Машенька — чудо!» — прокомментировали пост подписчики.