«Любимый и умеющий любить»: Варум, Кабо, Поплавская и другие звезды почтили память Меньшова

5 июля ушел из жизни великий режиссер Владимир Меньшов. Многие его друзья и коллеги не могут поверить в случившееся.

Владимир Меньшов несколько месяцев не дожил до своего дня рождения. Еще 22 июня его госпитализировали. Муж Веры Алентовой попал под надзор врачей, так как заболел коронавирусом. Отмечается, что он не смог справиться с осложнениями после болезни. Утро 5 июля было омрачено сообщением о его смерти. У 81-летнего актера осталась дочка Юлия, которая не смогла найти слов, чтобы выразить свою боль. А Алентову весть о смерти мужа застала в больнице, где она находится.

Уже многие звезды выразили свои соболезнования. Сергей Безруков вспомнил, как работал с Меньшовым. Его поразил мужской характер кинодеятеля. А Светлана Немоляева не может поверить в случившееся, как и Кристина Орбакайте. Высказалась о работе с режиссером и Ольга Кабо. Она вспомнила, как снималась с ним в картине «Где находится нофелет?».

«Грустный день. Ушел из жизни Владимир Меньшов… Прекрасный режиссер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит»! До сих пор кадры из картины стоят перед глазами… Мне посчастливилось сниматься с Владимиром Валентиновичем в фильме «Где находится нофелет?» — яркий, замечательный актер… Учитель, наставник… Достойный, скромный человек… Горько… Невосполнимая утрата… Соболезнования родным», — написала актриса.

Анжелика Варум тоже не осталась в стороне. Она, как и многие другие люди, обожала творчестве Меньшова.

«Любимый и умеющий любить. Ни под каким предлогом не умеющий врать. Теплый и такой родной. Спасибо за кино, наполненное добротой, иронией и оптимизмом. Светлая память — все, что нам осталось. И за это спасибо! Соболезнования родным и близким», — отметила певица.

Тяжело переживает эту утрату Яна Поплавская. Она опубликовала редкое фото с режиссером и рассказала, каким он был. Актриса даже назвала его героем.

«Таких, как Владимир Меньшов, единицы! Горе для семьи, кинематографа, страны… Умнейший, талантливый и невероятно порядочный человек, такие на вес золота. Герой нашего времени, это про Владимира Меньшова. Время не властно над его кинокартинами, которые мы знаем наизусть и смотрим десятки раз, не отрываясь! Спасибо за все! Светлая память!» — говорится в ее сообщении.

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