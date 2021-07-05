«Поверить невозможно!»: Кристина Орбакайте поделилась редкими фото с Владимиром Меньшовым

Владимир Меньшов является народным артистом РСФСР. Он снял десятки фильмов, многие из которых получили престижные награды. Более того, режиссер был счастлив в браке с Верой Алентовой. Они вырастили дочку Юлию Меньшову, которая теперь ведет передачи и играет в театре. Этим летом Меньшов попал в больницу. О его состоянии мало что было известно. Однако 5 июля разлетелась печальная весть, что он ушел из жизни после последствий коронавируса.

Пока родные так подавлены горем, что не дают комментарии. Юлия лишь подтвердила смерть отца. Многие друзья режиссера, а также известные персоны выразили слова соболезнования его родным. Светлана Немоляева тяжело переживает смерть великого артиста. Сергей Безруков корит вирус за то, что в этом году многие актеры ушли из жизни. Также высказалась о случившемся Кристина Орбакайте.

Она опубликовала два фото с Меньшовым. Один из кадров более старый, на нем можно увидеть Лию Ахеджакову и Гошу Куценко. Кадр был сделан на съемках. Также на другом фото улыбающийся Владимир Валентинович с Кристиной отметился на красной дорожке.

«Поверить невозможно! Ушел из жизни Владимир Валентинович Меньшов. Я была счастлива сниматься, общаться и быть современником этого гениального человека. Светлая память», — написала певица.

Поклонники согласились с Орбакайте. Многие признались, что любят пересматривать фильмы режиссера. А друзья Меньшова отмечают, что теперь таких кинолент ка кон уже не снимают.

Напомним, что дата похорон артиста еще неизвестна. Однако его тело предадут земле на Новодевичьем кладбище. По некоторым данным, его похоронят рядом с могилой Василия Ланового.

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