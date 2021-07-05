Квартира в центре Москвы и элитный коттедж в Подмосковье: какое наследство оставил Владимир Меньшов

Жестокий коронавирус унес еще одну жизнь. Не стало выдающегося режиссера, обладателя премии «Оскар» Владимира Меньшова. Он не любил отвечать на вопросы о здоровье, предпочитая говорить о новых фильмах и других работах. Не верил пессимизму и слезам…

У Владимира Меньшова не было московской прописки, но было горячее сердце

Судьба классика режиссуры – это яркая иллюстрация названия его оскароносного фильма – «Москва слезам не верит». Еще в студенческие годы во МХАТе он познакомился с актрисой Верой Алентовой, которой пророчили большой актерский успех. Когда Вера собралась замуж за Владимира, ее все отговаривали от этого шага, поскольку уроженец Баку Меньшов не имел за душой ни гроша, не обладал московской пропиской.

В эфире программы «Судьба человека» Вера Алентова призналась, что у мужа было нечто большее, чем московская прописка – горячее чувство. Это и помогло ему достичь успеха во всех сферах.

Как квартирный вопрос чуть не разрушил семью Меньшовых

Свадьба молодых состоялась в общежитии, где они прожили целых восемь лет. Первое время Владимир подрабатывал в булочной, разгружал хлеб. Только после рождения у пары ребенка Московский драматический театр, в котором работала Вера Алентова, выделила ей квартиру.

Но пресловутый квартирный вопрос уже успел испортить отношения молодой семьи. Неустроенный быт, маленький ребенок, отсутствие денег – все это повлияло на решение пары разойтись. На протяжении четырех лет они жили отдельно, строили свое творческое будущее, но к счастью, развод не оформляли. А когда повели дочь Юлию в первый класс, воссоединились окончательно. Поняли, что не могут жить друг без друга, что любовь сильнее мелких житейских неприятностей.

Где Меньшовы жили в последнее время

А потом пришел и первый режиссерский триумф, а с ним и решение всех бытовых проблем. После выхода мелодрамы «Москва слезам не верит» в 1979 году, режиссер получил не только премию «Оскар» за лучший иностранный фильм, но и трехкомнатную квартиру для своей семьи. Она располагалась в Олимпийской деревне, которая строилась для гостей Олимпиады.

В последние годы Владимир Меньшов жил с семьей в центре Москвы – на Третьей Тверской-Ямской улице. По оценкам риэлторов, квартиры в этом районе стоят около 50 миллионов рублей.

Помимо элитных апартаментов, семья Меньшовых владеет загородным домом, окруженным большим участком, неподалеку от села Игнатово, в Дмитровском районе. Примерная стоимость такого коттеджа – 30-40 миллионов рублей.

Рядом находятся лес и база отдыха. А еще супруги часто гуляли у озера, расположенного неподалеку. А когда лил дождь, режиссер очень любил сидеть у камина…

Владимир Меньшов, приехавший когда-то в Москву из Баку, обеспечил своей семье: жене, дочери и двум внукам Андрею и Таисии, безбедное существование и беззаботное будущее.

Конечно, меньше всего родные режиссера сейчас думают о наследстве. Но, к сожалению, решение материальных вопросов неизбежно. На вопрос, как может быть распределено наследство, Teleprogramma.pro отвечает адвокат Жанна Маргулис.

Комментарий адвоката Жанны Маргулис.

«Если не было завещания, то это имущество будет делиться между наследниками первой очереди — женой и дочерью — в равных долях. Все остальное — подлежит выделению супружеской доли. То есть супруга Владимира Меньшова Вера Алентова получает половину, а вторая половина делится между ней и их дочерью Юлией, — поясняет Жанна Маргулис. При наличии завещания, наследство будет делится согласно воле покойного. Однако, по моему мнению, семья Владимира Валентиновича — это эталон идеальных отношений, в которых всегда ценились уважение и любовь друг к другу. Поэтому в наличие завещания я сомневаюсь».

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и друзьям режиссера!

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