«Еще одну личность унес этот вирус»: Безруков вспомнил, как снимался с Меньшовым в кино

Владимир Меньшов — один из самых известных актеров и режиссеров в стране. Его фильмы часто удостаивались высоких наград. И даже в 81 год он не переставал работать. Однако этим летом Меньшов оказался в больнице. Он заболел коронавирусом. О его состоянии мало что было известно. А 5 июля стало известно, что артист скончался в одной из столичных клиник. По данным СМИ, он не смог излечиться от осложнений после болезни.

Тяжело переживает смерть отца Юлия Меньшова. Она не нашла слов, чтобы выразить свою боль. Друзья, знакомые и артисты выражают соболезнования родным режиссера. Светлана Немоляева, Валерия, Максим Галкин, Зара, Яна Поплавская и другие известные персоны уже почтили память артиста. Не остался в стороне и Сергей Безруков. Он рассказал, каким запомнил Владимира Валентиновича.

«Вот еще одну личность унес этот вирус… Только за этот год сколько ушло великих, потрясающих, незаменимых творческих личностей! Владимир Валентинович именно такой — действительно незаменимый, уникальный.. Был счастлив сниматься с ним в кино, он совершенно потрясающий в работе, очень точный, настоящий, и характер у него — настоящий, сильный мужской характер. Таких, как он, к сожалению, больше нет и не будет. Светлая память Владимиру Валентиновичу. Потрясающий был человек и художник, мастер, режиссер, актер… Светлая память!» — написал актер.

Поклонники присоединились к его словам. Многие признались, что не могут поверить в случившееся. А Любовь Толкалина рассказала, что не так давно поработала с Меньшовым. По всей видимости, ей удалось стать частью одной из последних работ режиссера.

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