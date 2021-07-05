«Сейчас таких не делают, почему-то»: Певцов назвал два великих фильма в жизни Меньшова

Актер и музыкант сожалеет, что ему не довелось поработать с режиссером.

Владимир Меньшов в последнее время редко появлялся на публике. Лишь в прошлом году он с родными отметил юбилей. А теперь стало известно, что артист скончался. Еще 22 июня он попал в одну из столичных клиник. Режиссер переболел коронавирусом, который дал осложнения. Побороть двустороннюю пневмонию кумир миллионов людей не смог. 5 июля стало известно о его смерти. Трагическое известие подтвердила его дочка Юлия Меньшова.

Не только родные и близкие тяжело переживают эту утрату. Светлана Немоляева не может поверить в случившееся. Певица Валерия, Валерий Гаркалин, Максим Галкин и другие известные персоны уже выразили свои соболезнования всем, кто знал Меньшова. Дмитрий Певцов признался, что ему не довелось с ним пообщаться, но он тоже скорбит в этот день.

«Царствие небесное. Мои соболезнования родным и близким. Режиссер, актер, педагог, автор более чем 20 фильмов, среди которых два, на мой взгляд, великих — «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Сколько тепла, любви, радости, света, веры в его фильмах. Сейчас таких не делают, почему-то», — заявил актер.

Он назвал Владимира Валентиновича ярчайшим художником эпохи советского кино. Певцов глубоко сожалеет, что так с ним и не поработал, хотя они и виделись на разных мероприятиях.

«Только сейчас узнал, что Владимир Валентинович был кандидатом в депутаты в ГД от партии «Справедливая Россия – За Правду», причем в первой пятерке списка… Если бы знать. А ведь было о чем поговорить с мудрым мастером, помимо кино и вообще искусства… Вечная вам память и спасибо за все, что вы для нас сделали», — поделился Дмитрий.

Напомним, что дата прощания с Меньшовым пока неизвестна. Однако похоронят великого артиста на Новодевичьем кладбище в столице.

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