«Москва слезам не верит» запустила меня ракетой: прощайте, Владимир Меньшов! Спасибо за все!

Одной из причин смерти режиссера мог стать коронавирус.

5 июля умер Владимир Меньшов. Известному советскому и российскому режиссеру был 81 год. О смерти знаменитости сообщили в «Мосфильме». Это событие стало настоящим шоком для коллег и поклонников актера.

Незадолго до трагедии режиссер фильма «Москва слезам не верит» попал в 15-ю больницу в Москве. Врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. Он был госпитализирован вслед за супругой, 79-летней Верой Алентовой. Изначально COVID-19 обнаружили у нее, а вскоре стало понятно, что болен и Владимир Меньшов. О смерти супруга актриса узнала ранним утром, в той же больнице.

Роковая болезнь

Пока Владимир Меньшов находился в клинике, новости оттуда поступали обнадеживающие. Знаменитый режиссер переносил болезнь легко, казалось бы, вот-вот пара должна пойти на поправку и вернуться домой. Но судьба распорядилась иначе.

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни, — говорится в сообщении. -Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году».

Одной из причин смерти могло стать осложнение, вызванное коронавирусной инфекцией. Пока о дате и месте прощания не сообщается.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — говорится в сообщении.

Дочь Владимира Меньшова — телеведущая Юлия Меньшова отреагировала на смерть отца в соцсетях. Она опубликовала несколько черно-белых кадров с изображением режиссера и фрагмент фильма «Любовь и голуби».

Вслед за Юлией российские актеры и режиссеры поспешили поделиться горем от утраты. Слова соболезнования произнести актер Иван Краско, юморист Владимир Винокур, артист Валерий Гаркалин и многие другие.

От простого парня до звания лучшего режиссера

Владимир Меньшов родился в сентябре 1939 года в азербайджане. Его отец был сиротой и смог пройти путь от помощника капитана до службы в НКВД. Мать актера вела домашнее хозяйство. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, затем в Астрахани.

До поступления в школу-студию при МХАТе, Владимир Меньшов трудился учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере в Баку, а также актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова.

в 1965 году он закончил актерский факультет Школы-студии имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТе, в 1970 году – аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

В 1970 году началась его карьера на «Мосфильме». А в большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году. Он сыграл главную роль в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах.

Спустя четыре года ( 1976 год) состоялся режиссерский дебют Владимира Меньшова с музыкальным фильмом «Розыгрыш». А через два года он взялся за легендарную картину «Москва слезам не верит». Фильм ждал небывалый успех и такая же небывалая агрессия критиков и завистников. Тем не менее, за первый год проката его посмотрели почти 90 миллионов зрителей и купили сто стран.

«Москва слезам не верит» запустила меня ракетой

Мелодрама стала прочно ассоциироваться с именем знаменитого режиссера. Создатели фильма получили Государственную премию СССР. В 1981 году Американская академия киноискусства присудила фильму «Оскар».

В главной роли Владимир Меньшов снял актрису Веру Алентову, с которой был знаком еще со студенческой скамьи. В последствии она станет женой режиссера.

«Москва слезам не верит» запустила меня ракетой. Но меня оберегло от головокружения то, что я вступил в пору известности уже взрослым человеком. Молодая слава очень опасна: она вскруживает голову и всю дальнейшую жизнь скособочивает», — много лет спустя скажет режиссер.

Владимир Меньшов — Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Советского Союза, премии Американской киноакадемии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Режиссер также был удостоен Государственной премии РСФСР имени Крупской.

Лучшие режиссерские работы Владимира Меньшова: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Как актер известен по фильмам «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Легенда № 17».

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича.

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