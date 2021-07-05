В последний путь: стало известно, где похоронят Владимира Меньшова

Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Смерть наступила в 9:36 в городской клинической больнице, куда его госпитализировали 22 июня. Похоронят кинорежиссера на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата прощания пока неизвестна. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Владимир Меньшов представил миру полюбившиеся миллионам картины «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и сотни других. В разные годы он становился лауреатом различных премий, а в 1981 году выиграл «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Являлся членом попечительского совета ВГИКа, членом правления «Мосфильма», членом Союза кинематографистов РФ.

Ранее соболезнования в связи с кончиной актера и режиссера выразили его коллеги, друзья, поклонники. В их числе Максим Галкин, Дарья Повереннова, Андрей Разин и многие другие.

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