«Я буду глубоко и долго скорбеть»: Валерий Гаркалин с трудом нашел слова, узнав о смерти Меньшова

Новость о смерти Владимира Меньшова стали настоящим ударом не только для родных режиссера, но и для его многочисленных коллег. Народный артист РФ Валерий Гаркалин с трудом подобрал слова, говорит, что горе утраты слишком велико.

«Это очень трудное сейчас состояние. Я нахожусь просто в шоке от случившегося. Я буду глубоко и долго скорбеть по этому человеку», — еле сдерживая слезы, сообщил 5-tv.ru актер.

Для коллег по цеху Владимир Меньшов был настоящей глыбой, профессионалом, достойным подражания и человеком с большой буквы. Его ценили, его любили, к нему прислушивались.

Работу с известным режиссером Валерий Гаркалин назвал «настоящим творческим счастьем.

«Он был моим соседом, другом, прекрасным режиссером. Артисты мечтали у него сниматься. Это было для них счастье. Он умел дарить своим коллегам творческую радость», — сказал актер телеканалу «360».

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. Он находился в больнице вместе со своей супругой, 79-летней Верой Алентовой. Пара боролась с коронавирусом. Именно CoViD-19 стал причиной смерти режиссера.