Манижа скрыла изъяны при помощи объемных брюк с эффектом мерцания и жакета на запах

Певица Манижа после «Евровидения» приобрела статус звезды, одеваться артистка стала соответствующе.

больше по теме Проскурякова красиво показала фигуру в ультрамариновом платье с «худящим» воланом Артистка предстала с мужем на красной дорожке фестиваля «Жара».

На смену бесформенным нарядам пришли статусные и модные. Один из таких актуальных аутфитов брюнетка продемонстрировала 27 июня на закрытии фестиваля «Жара» в «Крокус Сити Холле». Манижа вышла на красную дорожку мероприятия в мерцающем костюме в бронзовом отенке с утрированно широкими брюками и жакетом на запах.

Подобные наряды не раз разбирали эксперты «Модного приговора» на Первом канале. Эвелина Хромченко, к примеру, рекомендовала трендовые брюки макси, которые являются хитом этого лета, полным дамам, поскольку они отлично скрывают изъяны фигуры и лишний вес. А Александр Васильев советовал обратить женщинам внимание на модели на запах, которые создают эффект тонкой талии.

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