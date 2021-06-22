Удлиняют ноги и прячут лишний вес: Хромченко назвала брюки — хит этого лета

Эвелина Хромченко назвала в эфире «Модного приговора» топовую модель брюк, которая идет женщинам с любым типом фигуры. Но особенно они рекомендованы полным дамам, поскольку отлично скрывают лишний вес и вытягивают зрительно силуэт. Речь идет о моделях макси утрированной длины и ширины.

«Широкие брюки — это настоящий хит весенне-летнего сезона — 2020/21. Причем широкие брюки могут фигурировать абсолютно в разных цветах, в разных тканях. В данном случае это легкий вареный шелк. И цвет выбран такой сочный, такой яркий, очень напоминающий мед», — прокомментировала ведущая Первого канала.

Заметим, что дополнительно эффекту длинных ног в образе с модными брюками способствовал достаточно короткий бомбер и обувь на высоком каблуке, которую было видно практически только при ходьбе. Показанная легкая куртка в стиле Джанни Версаче — тоже сейчас очень актуальна.

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