«Вылепила» талию: Собчак выгодно показала фигуру на вечеринке в винном платье на запах

Ксения Собчак предстала на творческом вечере Григория Лепса музыкального фестиваля «Жара» в винном платье с воротником-стойкой. Наряд был пошит на запах и хорошо подчеркивал талию, делая на ней акцент.

Именно на такие платья рекомендовал дамам обратить внимание Александр Васильев. По мнению ведущего «Модного приговора», они наделяют образы женственностью. Кроме того, выгодно подают фигуру, визуально формируя желанную форму «песочные часы».

Как пишет КП, ведущая рассказала на вечеринке о галантности Григория Лепса. По ее словам, он оказался единственным гостем, который явился к ней на интервью с огромным букетом роз. Ксения призналась, что была тронута этим поступком.

Также журналистка заговорила о любимых хитах артиста, среди множества она выделила «Рюмку водки на столе». Также выяснилось, что она обожает его альбом из цикла Владимира Высоцкого.

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