Летняя элегантность: Алсу в белоснежном платье на пуговицах прогулялась с женой Мартиросяна

Алсу уже много лет выступает на сцене. У нее есть своя армия поклонников. Девушка скоро отметит 38-летие, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Более того, певица всегда славилась чувством стиля. Артистка умело подбирает элегантные образы. При этом все чаще она экспериментирует и облачается в молодежные аутфиты. Недавно она выступила в джинсах-трубах, которые в тренде в этом сезоне.

25 июня Алсу провела день с женой Гарика Мартиросяна, Жанной. Они решили погулять по Москве и насладиться солнечной погодой. Для такого случая певица облачилась в белоснежное платье на пуговицах длины миди. Наряд с поясом подчеркнул ее талию. Артистка также надела кожаные сланцы Hermes. Она дополнила летний наряд серьгами-кольцами и солнцезащитными очками. А вот Жанна выбрала платье макси с рюшами.

«Спасибо, моя дорогая, что разделила со мной солнечный удар на двоих! Ты настоящий друг», — поблагодарила она певицу.

Поклонники восхитились красотой девушек. Многие отметили, что Алсу выглядит очень элегантно. «Шикарные девушки!», «Какие вы красивые, крутые», «Платье какое красивое!», «Ой, не могу. Спасибо вам за юмор», «Алсу — настоящая леди, как глаза отвести», «Классные до безумия», «Летние красотки», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Алсу недавно пополнила свой гардероб и показала несколько актуальных летних нарядов, среди них много образов в белом цвете.

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