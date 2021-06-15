Юбка годе, платье с корсетом и узкие брюки: Алсу показала пять белоснежных летних нарядов

Алсу в скором времени отметит свой день рождения. Стоит отметить, что в 37 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. А поклонники часто отмечают, что певица выглядит ровесницей своей дочки Микеллы, которой 13 лет. Также у артистки есть старшая дочка Сафина и младший сын Рафаэль. Со своими наследницами звезда часто появляется на публике. На днях она выступила в Кремле с Микеллой.

Примечательно, что каждый год Алсу ездит на море. Минувшей зимой она несколько раз побывала в Дубае, а также на Мальдивах. Даже на отдыхе певица старается выглядеть элегантно. По всей видимости, девушка собирается в очередную поездку. Она решила пополнить свой гардероб и похвасталась модными образами. Сначала артистка примерила топ и юбку годе на пуговицах. Затем она облачилась в топ с юбкой-карандашом, которая зрительно вытянула силуэт.

Также Алсу примерила платье с корсетом и рукавами-буфами, а также более лаконичное платье-сорочку на тонких бретельках. Еще одним образом в более деловом стиле стали топ и узкие брюки-дудочки.

«Готовлюсь к пляжному сезону вместе с очень крутым новым брендом. Не могу выбрать, какой образ нравится больше», — заявила звезда.

Поклонники восхитились нарядами в белом цвете. Многие одарили комплиментами певицу. «Все красиво и шикарно, берите все», «Очень идут все», «Красотка», «Вообще все хороши», «На вашей фигуре все сидит идеально», «Белый цвет, конечно, шикарно смотрится», — прокомментировали пост подписчики.