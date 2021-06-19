Стройнит: Валерия отметилась на вечеринке в белом брючном костюме в вертикальную полоску

Певица знает, как подчеркнуть достоинства своей фигуры и стать моложе при помощи одежды.

53-летняя певица Валерия является образцом элегантности и стиля на современной эстраде. Звезда тщательно следит за модными трендами и при помощи стилистов создает неповторимые аутфиты, которые подчеркивают идеальную фигуру жены Иосифа Пригожина, а также напрочь стирают понятие «возраст» в образе.

Накануне Валерия появилась на юбилее Максима Галкина в стильном белом брючном костюме. Фасон оверсайз, который по-прежнему в моде, подчеркнул хрупкость фигуры звезды, а вертикальная полоска в качестве принта визуально сделала стройнее и выше исполнительницу.

О том, что вертикаль в нарядах стройнит, говорил и не устает повторять историк моды Александр Васильев. И касается это как полосатой вертикали, подобной принту на костюме Валерии, так и единичному декору в образах.

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