Мужской крой и рукава жиго: Валерия в черном брючном костюме отметилась на гастролях

Пока пятимесячная внучка певицы Валерии учится ползать, звездная бабушка активно гастролирует. Исполнительница отправилась в Калининградскую область, где накануне выступила в одном из городов для местной публики.

После концерта певица встретилась с друзьями и поклонниками. Для выхода в люди артистка облачилась в черный брючный костюм мужского кроя, но с интересной и очень актуальной сейчас деталью — рукавами фасона жиго. Оверсайз черного комплекта отсылал к тренду на маскулинность в женском образе, и певице, к слову, он очень к лицу.

Кстати, о том, что маскулинность в женском гардеробе будет усиливаться, начнется размытие гендера в фэшн-индустрии и переход женских предметов одежды в категорию мужских — юбок, платьев, — рассказал ранее историк моды Александр Васильев. Именно эти тренды станут главными на ближайшее десятилетие.

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