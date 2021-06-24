В формате телесъемки: музыкальный фестиваль «Жара» будет проходить без зрителей

Ранее в СМИ появилось тревожное сообщение — одно из главных музыкальных событий лета – фестиваль «Жара» отменен. Впервые в этом году он должен был пройти в Москве, а не в Баку, как было ранее. Открытие мероприятия состоялось накануне, 23 июня. Радовать зрителей в течение пяти дней должны были более 200 артистов.

Организаторы мероприятия вернут зрителям деньги за билеты или же обменяют их на те, по которым можно будет посетить фестиваль в следующем году. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Однако по уточненной информации стало известно, что «Жару» никто не отменял. Как сообщает портал Super.ru, дальнейшие концерты просто пройдут без зрителей. А сами мероприятия будут продолжаться в формате телесъемки. Звездные гости на красной дорожке и в зале будут обязаны носить маски, люди без средств защиты должны будут покинуть музыкальный фестиваль.

А вот, что говорил о «Жаре» Эмин Агаларов:

«Проводим фестиваль с соблюдением всех мер безопасности. На сегодняшний день это самый масштабный фестиваль. Он идет 5 дней. Когда все восстановится, мы вас пригласим в Баку. И там уже выступит 300 человек».

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