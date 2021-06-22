«Возвращение в блонд»: Бузова в шелковом платье сливочного цвета похвасталась новой прической

Телеведущая поделилась новостями и похвасталась своим новым образом. Она решила снова выглядеть как 17 лет назад.

Ольга Бузова любит удивлять публику. Она не раз подвергалась критике, но это никогда ее не останавливало. Девушка сначала стала телеведущей, а после развода с Дмитрием Тарасовым построила карьеру певицы. И хотя она еще 11 лет назад начала играть в театре, ее новая роль во МХТе вызвала резонанс в обществе. Снова нашлись те, кто ее не поддержал. Однако это артистку не расстроило. Она намерена еще не раз удивить общественность.

22 июня, когда Ольга уже вернулась из поездки по Европе, она пропала из поля видимости фанатов, заверив, что находится на тайных съемках. А потом девушка поделилась своим новым фото. Она решила кардинально сменить имидж и снова выглядеть как 17 лет назад. В кадре Бузова позировала в шелковом платье сливочного цвета с пышными рукавами. Она демонстрировала белокурые локоны, свисающие ниже талии.

«Вот она я! И мое возвращение в блонд, и к истокам… Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ. У меня начинается новый этап жизни, новое шоу, новые возможности и перспективы. Скоро вы все узнаете из моих уст, на моей странице. Ваша Ольга Бузова. Как вам я в моем родном блонде?» — написала звезда.