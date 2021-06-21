Скрыла изъяны: поправившаяся Бузова в мини-платье на запах цвета неба предстала в центре Милана

Телеведущая призналась, что отпуск отразился на ее талии. Теперь она еще тщательнее подбирает себе образы.

Ольга Бузова обычно редко позволяет себе отдыхать. Чаще всего она ездит на море в январе, чтобы отпраздновать день рождения с друзьями. Однако в этом году девушка изменила свой привычный график. Она больше не ведет шоу «Дом-2», поэтому у нее освободилось время не только для новых проектов, но и для отпуска. Телеведущая уже отдохнула в Риме, а потом добралась до Швейцарии. Несколько дней она гуляла и наслаждалась красочными видами.

Последний день Ольга провела в Милане. Этот город она полюбила давно и приехала туда не в первый раз. Для прогулки по центральной площади — Piazze Duomo, телеведущая выбрала мини-платье на запах цвета неба с нежным узором. Девушка призналась, что поправилась за мини-отпуск. Однако этот наряд на запах имеет свойство прятать изъяны, включая выпирающий живот. Об этом рассказывали многие стилисты, включая историка моды Александра Васильева.

Бузова решила дополнить наряд кроссовками и сумкой Louis Vuitton. Она увидела не только старинные здания, но и знаменитый театр Ла Скала, в котором часто выступает Анна Нетребко.

«Статуя Мадонны, которая расположена на самом верху — представляет собой душу и сердце города. Была здесь много раз, но каждый раз как в первый», — отметила звезда.

А поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Но нашлись и те, кто обвинили ее в избытке фотошопа. «Какая ты классная», «Худеть пора», «Зачем так ноги фотошопить», «Ну хоть к 40 годам придумаешь новую позу для фото», «В этом платье животик не видно. такая загорелая», «Миленькая вышла на этой фото», «В этом платье очень нежная», — прокомментировали пост подписчики.

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