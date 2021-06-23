Не похожи на себя: как выглядели на школьных выпускных красавицы Тодоренко, Асмус, Брежнева и другие звезды

Конец июня — пора школьных выпускных. К сожалению, из-за коронавируса не все нынешние выпускники смогут погулять на балу. Зато на своих выпускных лихо отжигали многие знаменитости. Вот интересно, как они выглядели в свои семнадцать лет.

Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко окончила школу номер 22 в Одессе в 2007 году. На выпускном девушка пыталась скопировать образ Бритни Спирс и даже хотела явиться на праздник в комбинезоне. Будущую звезду отговорила мама и предложила вот такой смелый по тем временам наряд — многослойную юбку с разрезом и топ с открытым животом.

«Весь мой наряд обошелся в 200 долларов, для родителей это были бешеные деньги», — делилась Регина Тодоренко.

Сергей Лазарев окончил московскую школу номер 1061 в 1999 году. На выпускном он был королем бала. Пользуясь этим, перецеловал всех девчонок. Кстати, на следующий день после праздника Лазарев выступал — уже в те времена он активно давал концерты.

Выпускница школы в городе Королеве Кристина Асмус в 2005 году на фоне своих одноклассников выглядела младшей звездой. Узнать в девочке в пудровом платьице будущую кинозвезду довольно трудно.

Вера Брежнева, окончившая школу номер 41 города Днепродзержинска в 2000 году, тогда совсем не обещала быть красавицей. Короткая стрижка, очки во все лицо — кого это красит? На выпускной Вера пришла в черном платье своей сестры и маминых туфлях. На банкет будущую звезду не пустили, поскольку у семьи Брежневой не было денег, чтобы его оплатить.

Дмитрий Нагиев, окончивший школу номер 126 в Санкт-Петербуре, в юные годы был кудрявым красавчиком. Свои школьные годы популярный шоумен вспоминать не любит. В те времена он был троечником, но зато ходил на самбо и дзюдо. Учителя были уверены, что после 9-го класса Нагиев пойдет в ПТУ, но он просто перевелся в другую школу.

Тимур Родригез выпустился из пензенской школы номер 67 в 1996 году. Будущий популярный шоумен и самый прозорливый член жюри шоу «Маска» уже тогда оттачивал свой актерский талант. Тимур Керимов (это родная фамилия Родригеза. — Прим. ред.) пародировал учителей прямо во время уроков. Педагоги его за это не жаловали, сообщает «Комсомольская правда».

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