Общероссийский онлайн-выпускной сделают ежегодным событием

Всероссийский онлайн-выпускной, который состоится 27 июня, впредь будет проводиться ежегодно. Об этом сказал на пресс-конференции в ТАСС глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником. В этом году его идея обусловлена понятно чем. Пандемия, она в каком-то смысле нас разъединила так или иначе, мы меньше общаться стали. А идея выпускного — это идея объединения всех», — пояснил чиновник.

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Онлайн-выпускной, о котором идет речь, не стал заменой школьным выпускным вечерам, но запланирован как дополнение к ним. В его рамках пройдут викторина и онлайн-концерт, прозвучат напутствия от работодателей и президента Владимира Путина, а также лекции от ректоров ведущих вузов. Мероприятие начнется в 14:00 по Москве в социальной сети во «ВКонтакте» и будет идти до самой ночи, а в финале зрителей ждет популярный фестиваль «Алые паруса».