«Насколько другой здесь Дмитрий Нагиев»: фильм «БУМЕРанг» получил новую дату выхода

В апреле 2020 года в российских кинотеатрах должна была выйти криминальная комедия режиссера Петра Буслова «БУМЕРанг». Фильм обладает звездным актерским составом: Дмитрий Нагиев, Тимофей Трибунцев, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Клим Шипенко, Антон Лапенко, Семен Слепаков. Однако из-за пандемии зрители не увидели эту картину.

Премьеру пришлось перенести более чем на год. Одна из актрис и продюсеров данного проекта Елена Север в своем интервью объявила новую дату выхода фильма — 23 сентября 2021 года.

«Думаю, зрители удивятся, насколько другой здесь Дмитрий Нагиев, — поделилась она с изданием 7days. — Петя (Буслов. — Прим. авт.) смог открыть совсем другие грани его актерского мастерства. У меня была небольшая роль жены главного героя, но я получила огромное удовольствие и как актриса, и как продюсер от работы с таким талантливым режиссером. Он уникальный».

Сюжет комедии расскажет про крутого бизнесмена, на крышу автомобиля которого однажды приземляется безработных художник, решивший свести счеты с жизнью. Главный герой заставляет горемыку отработать перед ним починку машины, но не догадывается, что после этого и его жизнь кардинально изменится.

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