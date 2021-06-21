«У Михаила случилась любовь»: Тодоренко подловила сына во время ухаживаний за девочкой в Турции

Регина Тодоренко этим летом решила отдохнуть в солнечной Турции. Звезда направилась в Кемер в компании сына Миши и родителей, арендовав на берегу моря респектабельную виллу с бассейном и несколькими спальнями. Особенно порадовало телеведущую, что на курорте оказалось множество развлечений для детей. И даже когда на улице шел дождь, им было чем заняться в отеле.

Пришлись по вкусу отпрыску жены Влада Топалова и местные дискотеки, где он нашел себе даму сердца.

«У Михаила случилась любовь», — поведала Регина в личном блоге.

На обнародованных в Сети видео малыш показывает себя как решительный мужчина: берет девочку, которая выше него на голову, за руку и куда-то отводит в сторону. Как выяснила его мама позже, ребенок решил показать маленькой кокетке корабли. Этот момент очень растрогал девушку, которая чуть не расплакалась, прочувствовав этот момент.

«Мой мальчик, мой маленький романтик», — резюмировала Регина.

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