По советам Хромченко: жена Виторгана скрыла недостатки фигуры свободным кантри-платьем с кружевом

Ирина Млодик призналась, что в какой-то момент совсем забыла за домашними хлопотами, работой в «Виторган-центре» и под влиянием пандемиии о такой радости, как шопинг. Однако недавно она вспомнила, какое удовольствие он может доставить. Жена Эммануила Виторгана отправилась за покупками в компании дочек Этель и Клары, купив и себе, и девочкам изрядное количество нарядов.

Возможно, именно благодаря этой модной вылазке, избранница народного артиста стала часто блистать на светских мероприятиях в новых трендовых одеяниях. Одно из таких актуальных облачений своей жены Виторган показал в личном блоге. На фото Ирина запечатлена в белом хлопковой платье свободного кроя, украшенном модным в настоящий момент кружевом.

Именно к таким платьям предлагала присмотреться дамам за 50 лет Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Ведущая уверена, что излишнее облегание только прибавляет возраст и часто демонстрирует ненужные рельефы. Также стилист замечала, что белый цвет всегда освежает стайл, а кружево наделяет его женственностью.

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